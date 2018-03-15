"Кернел" обвинили в попытке ограбить простых фермеров на возврате НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Люди вышли на трассы по всей Украине, чтобы выразить свой протест против узаконенного воровства их денег в пользу крупных перерабатывающих агрохолдингов. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов, передает УНН.
“Люди сами приняли решение выходить и блокировать дороги. Причина очень простая, они крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это кричащим проявлением политической коррупции”, — заявил М.Соколов.
Он отметил, что поданный аграриями законопроект, который отменяет “правки Хомутынника” и восстанавливает возврат НДС для мелких и средних экспортеров масличных культур Верховная Рада проигнорировала.
“Мы возмущены тем, что наш законопроект за это время даже не был рассмотрен. Мы добиваемся, чтобы ВР рассмотрел законопроект, который ставит аграриев в равные условия со всеми другими украинскими предприятиями, не в лучшие, а просто в равные”, — подчеркнул заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет”.
Напомним, сегодня в девяти областях Украины аграрии перекрыли трассы. В такой способ они пытаются донести до власти свой протест против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены для мелких и средних фермеров возврата НДС при экспорте масличных культур.
Они полагают, что инициатива принадлежит народному депутату от партии “Відродження”, члену Налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику, который по совместительству является бенефициаром крупного агрохолдинга “Кернел”, специализирующегося на переработке масличных.