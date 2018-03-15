"Кернел" обвинили в попытке ограбить простых фермеров на возврате НДС

КИЕВ. 15 марта. УНН. Люди вышли на трассы по всей Украине, чтобы выразить свой протест против узаконенного воровства их денег в пользу крупных перерабатывающих агрохолдингов. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов, передает УНН.