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"Кернел" будує хімічний завод на Черкащині

"Кернел" будує хімічний завод на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Компанія "Кернел" Андрія Веревського розпочала підготовчі роботи із будівництва хімічного заводу на Черкащині. Про це у коментарі УНН розповів голова політпартії "Народовладдя" Юрій Левченко.

Шкідливий завод із обробки насіння “Кернел” зводить у селі Подільське.

“Там буде хімічна обробка насіння перед посівом”, — коментує Левченко.

Подібні заводи функціонують в інших регіонах України. Вони завдають непоправної шкоди екології та здоров’ю людей, каже Левченко.

“Схожі підприємства компанії "Кернел“ забруднюють грунтові води. І здійснюють чималі викиди в атмосферу. Це по-перше. Крім того, для діяльності заводів "Кернел“ використовує воду із свердловин. Як наслідок — у людей в криницях немає води”, — додає він.

Про наміри “Кернел” збудувати завод на Черкащині місцеві жителі дізналися постфактум, розповідає Левченко.

“Місцева ОТГ передала землю, на якій зводять завод, в оренду компанії "Кернел“ тишком-нишком. Без погоджень і консультацій з місцевою громадою. Жителі досі не знають, що саме "Кернел“ там будуватиме. І на скільки це зашкодить екології. На громадські слухання представники компанії не ходять. Намірів провести роз’яснювальну роботу із жителями села вони не мають”, — розповів Левченко.

Доповнення

Минулого року “Кернел” приєднався до Глобального договору ООН. Компанія взяла на себе зобов’язання дотримуватися 10 принципів ООН, більшість з яких стосуються заборони порушувати права людини, протидіяти корупції та берегти екологію.

Проте, як свідчить описана вище ситуація, а також низка нещодавних інцидентів, де “Кернел” звинувачували у хімічних атаках — далеко не всі принципи ООН “Кернел” зміг виправдати.

Українські Національні Новини

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