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"Кернел" строит химический завод в Черкасской области

"Кернел" строит химический завод в Черкасской области

Киев  •  УНН

 • 15534 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Компания "Кернел" Андрея Веревского начала подготовительные работы по строительству химического завода в Черкасской области. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель политпартии "Народовластие" Юрий Левченко.

Вредный завод по обработке семян "Кернел" возводит в селе Подольское.

"Там будет химическая обработка семян перед посевом", - комментирует Левченко.

Подобные заводы функционируют в других регионах Украины. Они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей, говорит Левченко.

"Похожие предприятия компании "Кернел" загрязняют грунтовые воды. И осуществляют немалые выбросы в атмосферу. Это во-первых. Кроме того, для деятельности заводов "Кернел" использует воду из скважин. Как следствие - у людей в колодцах нет воды", - добавляет он.

О намерениях "Кернел" построить завод в Черкасской области местные жители узнали постфактум, рассказывает Левченко.

"Местная ОТГ передала землю, на которой возводят завод, в аренду компании "Кернел" втихаря. Без согласований и консультаций с местным сообществом. Жители до сих пор не знают, что именно "Кернел" там будет строить. И на сколько это повредит экологии. На общественные слушания представители компании не ходят. Намерений провести разъяснительную работу с жителями села они не имеют", - рассказал Левченко.

Дополнение

В прошлом году "Кернел" присоединился к Глобальному договору ООН. Компания взяла на себя обязательство соблюдать 10 принципов ООН, большинство из которых касаются запрета нарушать права человека, противодействовать коррупции и беречь экологию.

Однако, как свидетельствует описанная выше ситуация, а также ряд недавних инцидентов, где "Кернел" обвиняли в химических атаках - далеко не все принципы ООН "Кернел" смог оправдать.

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