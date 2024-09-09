Керівника одеської "екстренки" звільнено: вирішується питання про призначення нового директора
Київ • УНН
Світлану Ізосімову звільнено з посади генерального директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Департамент охорони здоров'я повідомляє, що сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій.
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф кадрові зміни. З посади генерального директора звільнено Світлану Ізосімову. Про це повідомляє департамент охорони здоровʼя Одеської облдержадміністрації, передає УНН.
"Незважаючи на її досягнення як очільниці закладу, сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень.
Наразі вирішується питання щодо призначення нового керівника медичної установи", - йдеться у повідомленні.