Руководитель одесской "экстренки" уволен: решается вопрос о назначении нового директора
Киев • УНН
Светлана Изосимова уволена с должности генерального директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. Департамент здравоохранения сообщает, что настоящее требует более решительных и эффективных действий.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф кадровые изменения. С должности генерального директора уволена Светлана Изосимова. Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, передает УНН.
«Несмотря на ее достижения как руководительницы заведения, настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений.
Сейчас решается вопрос о назначении нового руководителя медицинского учреждения», - говорится в сообщении.