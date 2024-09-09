Руководитель одесской "экстренки" уволен: решается вопрос о назначении нового директора

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф кадровые изменения. С должности генерального директора уволена Светлана Изосимова. Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, передает УНН.

«Несмотря на ее достижения как руководительницы заведения, настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений.

Сейчас решается вопрос о назначении нового руководителя медицинского учреждения», - говорится в сообщении.