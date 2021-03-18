Керівництво всіх фракцій Ради хоче позбавити НАЗК права виявляти фіктивні витрати партій - агентство

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“14 народних депутатів зареєстрували законопроєкт № 5253, яким пропонують заборонити НАЗК виявляти фіктивні фінансові операції та надані за заниженими або завищеними цінами послуги (у тому числі для виведення коштів у готівку за рахунок фіктивних договорів). У разі прийняття законопроєкту НАЗК зможе бачити такі порушення у звітах, але вони не зможуть бути підставою зупинення державного фінансування політичної партії за кошти платників податків”, — повідомили в НАЗК.

Деталі

Зазначається, що поміж цих народних депутатів присутнє керівництво всіх фракцій Парламенту.

“НАЗК пов’язує цей намір депутатів зі своєю результативною роботою в частині контролю за тим, як партії витрачають кошти державного фінансування за кошти платників податків”, — підкреслили в агентстві.

Пресслужба нагадала, що у 2020–2021 роках через виявлені грубі порушення у фінансових звітах НАЗК призупинило фінансування трьох парламентських партій: “ВО “Батьківщина”, “Голос” та “Слуга Народу”.

“Після рішення Конституційного Суду щодо е-декларування, ми сприймаємо цей законопроєкт як наступну найбільшу загрозу для результативної роботи НАЗК. За останній рік НАЗК показало, що ми відповідально слідкуємо за тим, як партії витрачають державні кошти. На жаль, у відповідь ми отримуємо ще одну спробу „вбити“ одну з ключових функцій НАЗК”, — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Відтак партії зможуть безкарно проводити фіктивні фінансові операції з коштами платників податків, вважають у НАЗК.

Довідково

Законопроект № 5253 було зареєстровано та направлено на розгляд профільного комітету 17 березня. Авторами документу, серед іншого, значаться Олександр Корнієнко, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Тарас Батенко, Кіра Рудик, Максим Саврасов, Олег Кулініч, Ірина Геращенко, Ірина Геращенко, Сергій Ларін, Артур Герасимов, Сергій Соболєв,Юрій Бойко, Сергій Власенко.

“Законопроектом пропонується доповнити зазначений вище Закон положенням, що НАЗК під час перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг”, — йдеться у пояснювальній записці.

Як стверджують нардепи, чинним законодавством України “не чітко встановлюються функціональні повноваження НАЗК під час перевірки звітності політичних партій, що, як наслідок, може призвести до неоднакого застосування положень закону при винесенні рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій”.

Що було раніше

На початку березня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що припиняє державне фінансування партії “Слуга народу”.

Перед цим, у січні, НАЗК перекрило “Голосу” фінансування з бюджету.

А у четвертому кварталі минулого року Національне агентство із запобігання корупції зупинило державне фінансування “Батьківщини”.

У НАЗК вважають, що “деякі народні депутати поширюють думку про те, що НАЗК призупиняло фінансування їхньої політичної партії через формальні причини”.

“Саме тому вважаємо за необхідне вказати деякі з причин призупинки державного фінансування парламентським партіям у минулому: