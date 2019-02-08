Керівництво польського Нацбанку перевірять через завищені зарплати

Член Сенату Польщі від партії "Право і справедливість" Ян Марія Яцковський намір знову направити запит до голови Національного банку Польщі про зарплати його найближчих співробітників. Мова йде про начальника відділу громадських зв'язків та реклами Мартину Войцеховську і директора канцелярії голови НБП Камілу Сукенник. Згідно з даними, опублікованими в ЗМІ, вони отримують завищені зарплати - близько 65 тис. злотих (понад 15 тис. євро).

Наприкінці минулого року Ян Марія Яцковський вже направляв запити з цього питання, однак, за його словами, відповідь, яку він отримав від НБП, "не є задовільною".

Як повідомляв УНН, мільйон українців можуть залишити польський ринок праці і переїхати на заробітки до Німеччини.