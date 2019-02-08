Руководство польского Нацбанка проверят из-за завышенных зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Член Сената Польши намерен проверить руководство Национального из-за завышенных зарплат. Об этом сообщает Польское Радио, передаёт УНН.
Член Сената Польши от партии "Право и справедливость" Ян Мария Яцковский намерен вновь направить запрос к председателю Национального банка Польши о зарплатах его ближайших сотрудников. Речь идет о начальнике отдела общественных связей и рекламы Мартыне Войцеховской и директоре канцелярии председателя НБП Камили Сукенник. Согласно данным, опубликованным в СМИ, они получают завышенные зарплаты — порядка 65 тыс. злотых (свыше 15 тыс. евро).
В конце прошлого года Ян Мария Яцковский уже направлял запросы по этому вопросу, однако по его словам ответ, который он получил от НБП, "не является удовлетворительным".
Как сообщал УНН, миллион украинцев могут оставить польский рынок труда и переехать на заработки в Германию.