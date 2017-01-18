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Керівництво "Опозиційного блоку" не ухвалювало рішення про його розділення - нардеп

Керівництво "Опозиційного блоку" не ухвалювало рішення про його розділення - нардеп

Київ • УНН

 • 14987 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівництво партії “Опозиційний блок” не ухвалювало рішення про її розділення на дві політичні сили. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Сергій Ларін.

“На сьогоднішній момент ніяких рішень ні політвиконком, ні політрада не збирались і не приймали, а тим більше з’їзд. Про це (розпад „Опозиційного блоку“ — ред.) мова йде уже майже два роки, але сьогодні ніяких практичних дій не робиться”, — сказав С.Ларін.

Він зазначив, що для змін у складі “Опозиційного блоку” як мінімум повинні ухвалити рішення керівні органи партії.

“Розумієте, ідея ця (про розділення партії — ред.) існує в голові, умовно кажучи, на Банковій, у влади, для того щоб опозицію розділити. Саме для цього створена партія „Наш край“ та інші партії. А що стосується середини „Опозиційного блоку“, сьогодні на засіданні фракції якихось великих передумов не було. Можливо у когось якісь ідеї є, все може бути, завтра хтось із кимось посваритися і починають говорити (про розділення — ред.), але для цього повинне бути рішення керівництва партії”, — додав С.Ларін.

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