Керівництво "Опозиційного блоку" не ухвалювало рішення про його розділення - нардеп

“На сьогоднішній момент ніяких рішень ні політвиконком, ні політрада не збирались і не приймали, а тим більше з’їзд. Про це (розпад „Опозиційного блоку“ — ред.) мова йде уже майже два роки, але сьогодні ніяких практичних дій не робиться”, — сказав С.Ларін.

Він зазначив, що для змін у складі “Опозиційного блоку” як мінімум повинні ухвалити рішення керівні органи партії.

“Розумієте, ідея ця (про розділення партії — ред.) існує в голові, умовно кажучи, на Банковій, у влади, для того щоб опозицію розділити. Саме для цього створена партія „Наш край“ та інші партії. А що стосується середини „Опозиційного блоку“, сьогодні на засіданні фракції якихось великих передумов не було. Можливо у когось якісь ідеї є, все може бути, завтра хтось із кимось посваритися і починають говорити (про розділення — ред.), але для цього повинне бути рішення керівництва партії”, — додав С.Ларін.