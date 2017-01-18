Руководство "Оппозиционного блока" не принимало решения о его разделении - нардеп

"На сегодняшний момент никаких решений ни политисполком, ни политсовет не собирались и не принимали, а тем более съезд. Об этом (распад "Оппозиционного блока" - ред.) речь идет уже почти два года, но сегодня никаких практических действий не делается ", - сказал С. Ларин.

Он отметил, что для изменений в составе "Оппозиционного блока" как минимум должны принять решение руководящие органы партии.

"Понимаете, идея эта (о разделении партии - ред.) существует в голове, условно говоря, на Банковой, у власти, для того чтобы оппозицию разделить. Именно для этого создана партия "Наш край" и другие партии. А что касается середины "Оппозиционного блока", сегодня на заседании фракции каких-то больших предпосылок не было. Возможно у кого-то какие-то идеи есть, все может быть, завтра кто-то с кем-то поссориться и начинают говорить (о разделении - ред.), но для этого должно быть решение руководства партии ", - добавил С. Ларин.