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Руководство "Оппозиционного блока" не принимало решения о его разделении - нардеп

Руководство "Оппозиционного блока" не принимало решения о его разделении - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Руководство партии "Оппозиционный блок" не принимало решения о его разделение на две политические силы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Сергей Ларин.

"На сегодняшний момент никаких решений ни политисполком, ни политсовет не собирались и не принимали, а тем более съезд. Об этом (распад "Оппозиционного блока" - ред.) речь идет уже почти два года, но сегодня никаких практических действий не делается ", - сказал С. Ларин.

Он отметил, что для изменений в составе "Оппозиционного блока" как минимум должны принять решение руководящие органы партии.

"Понимаете, идея эта (о разделении партии - ред.) существует в голове, условно говоря, на Банковой, у власти, для того чтобы оппозицию разделить. Именно для этого создана партия "Наш край" и другие партии. А что касается середины "Оппозиционного блока", сегодня на заседании фракции каких-то больших предпосылок не было. Возможно у кого-то какие-то идеи есть, все может быть, завтра кто-то с кем-то поссориться и начинают говорить (о разделении - ред.), но для этого должно быть решение руководства партии ", - добавил С. Ларин.

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