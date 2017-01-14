Керівництво Нацгвардії несе загрозу обороноздатності України - А.Білецький
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни. Про це йдеться у заяві командира полку "Азов", народного депутата Андрія Білецького, що була оприлюднена на офіційній сторінці "Азову" в соцмережі, передає УНН.
Так, у своїй заяві А.Білецький звинуватив керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів.
"Останні приклади, що з’явились у медіа-просторі, – поза межами будь-якого розуміння... Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання трьох жінок-військовослужбовців (медсестер) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії", - зазначив він.
Засновник "Азову" також зазначив, що розом із командою волонтерів готує "розкриття і корупційної складової в Національній гвардії".
"Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти... Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака – на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі", - додав А.Білецький.