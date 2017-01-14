Руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности Украины - А.Билецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашей страны. Об этом говорится в заявлении командира полка "Азов", народного депутата Андрея Билецкого, которое было обнародовано на официальной странице "Азова" в соцсети, передает УНН.
Так, в своем заявлении А.Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в прямом покрытии офицеров-сепаратистов.
"Последние примеры, появились в медиа-пространстве, - вне всякого понимания... Недавно общественности стали известны факты задержания трех женщин-военнослужащих (медсестер) на оккупированной территории. Но задерживают только медсестер, хотя известно, что эти поездки осуществляют и офицеры. Их задерживают, они возвращаются с оккупированных территорий продолжают оставаться командовать. Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству Национальной гвардии", - отметил он.
Основатель "Азова" также отметил, что розом с командой волонтеров готовит "раскрытие коррупционной составляющей в Национальной гвардии".
"Мы уже имеем доказательства того, что эта система ворует каждую третью гривну. Вскоре я буду готов обнародовать эти факты... Я обращаюсь к Главнокомандующему Президенту Украины Петру Порошенко, Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу, Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку - на вас лежит полная ответственность за ситуацию в Национальной гвардии Украины. Вы будете отвечать за преступление, если эти люди останутся у власти", - добавил А.Билецкий.