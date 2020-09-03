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Керівництво медзакладів змушує лікарів приховувати інфікування COVID-19 на роботі – нарада у Зеленського

Київ • УНН

 • 13756 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень. Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Керівництво медзакладів змушує лікарів приховувати інфікування COVID-19 на роботі – нарада у Зеленського

"Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", – наголосив Зеленський.

Президент також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість у школах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання у школах.

Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил.

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