Керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування

“Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків”, — повідомили у ДФС.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.