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Керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування

Київ • УНН

 • 11508 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. Все керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання службових обов’язків на час службового розслідування. Про це УНН повідомили в прес-слудбі ДФС.

“Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків”, — повідомили у ДФС.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.

Українські Національні Новини

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