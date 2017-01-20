Керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Все керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання службових обов’язків на час службового розслідування. Про це УНН повідомили в прес-слудбі ДФС.
“Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків”, — повідомили у ДФС.
Нагадаємо, вчора, 19 січня, в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.