Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. Все руководство Львовской таможни отстранили от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования. Об этом УНН сообщили в пресс-слудба ГФС.
"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ГФС.
Напомним, вчера, 19 января, и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.