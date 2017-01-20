Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ГФС.

Напомним, вчера, 19 января, и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.