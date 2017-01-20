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Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования

Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования

Киев • УНН

 • 11508 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. Все руководство Львовской таможни отстранили от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования. Об этом УНН сообщили в пресс-слудба ГФС.

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ГФС.

Напомним, вчера, 19 января, и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.

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