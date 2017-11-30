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Керівництво "ЛНР" навмисно затягує відновлення електропостачання Катеринівки - СЦКК

Керівництво "ЛНР" навмисно затягує відновлення електропостачання Катеринівки - СЦКК

Київ • УНН

 • 10062 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Керівництво ОРЛО навмисно затягуєта створює перешкоди щодо відновлення цивільної інфраструктури Донбасу. Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що на адресу СЦКК поступила заявка від ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” щодо сприяння в організації ремонтно-відновлювальних робіт повітряної лінії електропостачання 6 кіловольт в районі населеного пункту Катеринівка (Луганської області). Населення Катеринівки вже 9 діб знаходиться без електропостачання.

"Враховуючи погіршення погодних умов та пониження температури, умови проживання місцевого населення погіршуються. Українська сторона СЦКК в найкоротші строки забезпечила отримання гарантій безпеки від підрозділів Збройних Сил України по наданій заявці в той час, як з боку ОРЛО таких гарантій немає. Так російська сторона СЦКК, як і керівництво ОРЛО, не вважають зазначені аргументи важливими для цивільного населення Катеринівки", - наголосили в СЦКК.

У СЦКК також додали, керівництво ОРЛО протягом тривалого часу показує свою незацікавленість та створює перешкоди щодо відновлення цивільної інфраструктури Донбасу.

Як повідомляв УНН, бойовики навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання.

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