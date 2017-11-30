Руководство "ЛНР" намеренно затягивает восстановление электроснабжения Катериновки - СЦКК

Сообщается, что в адрес СЦКК поступила заявка от ООО "Луганское энергетическое объединение" по содействию в организации ремонтно-восстановительных работ воздушной линии электроснабжения 6 киловольт в районе населенного пункта Катериновка (Луганской области). Населения Катериновки уже 9 суток находится без электроснабжения.

"Учитывая ухудшение погодных условий и понижения температуры, условия проживания местного населения ухудшаются. Украинская сторона СЦКК в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности от подразделений Вооруженных Сил Украины по предоставленной заявке в то время, как со стороны ОРЛО таких гарантий нет. Так российская сторона СЦКК, как и руководство ОРЛО, не считают указанные аргументы важны для гражданского населения Катериновки", - отметили в СЦКК.

В СЦКК также добавили, руководство ОРЛО в течении длительного времени показывает свою незаинтересованность и создает препятствия по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса.

Как сообщал УНН, боевики намеренно отключили населенный пункт Майское от электроснабжения.