Керівництво банку "Михайлівський" хочуть зробити цапом-відбувайлом - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Вибіркове переслідування колишнього голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенко є спробою зробити з нього цапа відбувайла. Про це в коментарі УНН заявив експерт Денис Салун.
“З одного боку, за будь-якого очищення, хтось повинен відповідати за те, що у нас відбувалося 25 років в банківській системі. З іншого боку, це моя особиста думка, не повинен один Дорошенко нести відповідальність за всю банківську систему. Сьогодні він один, хто несе цю відповідальність з юридичної точки зору. Ніхто з колишніх власників 80 банків, які ліквідували, не поніс відповідальності. І ми не чули про якісь судові процеси з іншими банками, крім банку „Михайлівський“ і Дорошенка”, — зазначив експерт.
За його словами, така вибірковість є вельми підозрілою.
“Виник такий парадоксальний варіант, як знаєте кажуть, цап відбувайло. Це моя думка. Якщо в принципі підходити з точки зору Феміди, там є емблема правосуддя, ваги ось ці — відповідно повинні нести відповідальність усі ”, - резюмував Д.Салун.
Нагадаємо, в травні поточного року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого
За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.
Також нагадаємо, вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, який навмисне і безпідставно відмовив йому в законних виплати.