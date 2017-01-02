Руководство банка "Михайловский" хотят сделать козлом отпущения - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Выборочное преследование бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко является попыткой сделать из него козла отпущения. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт Денис Салун.
"С одной стороны, по какой-либо очистки, кто-то должен отвечать за то, что у нас происходило 25 лет в банковской системе. С другой стороны, это мое личное мнение, не должен один Дорошенко нести ответственность за всю банковскую систему. Сегодня он один, кто несет эту ответственность с юридической точки зрения. Никто из бывших владельцев 80 банков, которые ликвидировали, не понес ответственности. И мы не слышали о каких-то судебных процессах с другими банками, кроме банка "Михайловский" и Дорошенко ", - отметил эксперт.
По его словам, такая избирательность является весьма подозрительной.
"Возник такой парадоксальный вариант, как знаете говорят, козел отпущения. Это мое мнение. Если в принципе подходить с точки зрения Фемиды, там есть эмблема правосудия, весы вот эти - соответственно должны нести ответственность все ", - резюмировал Д.Салун.
Напомним, в мае текущего года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным , хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ
По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.
Также напомним, вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против Фонда гарантирования вкладов физлиц, который умышленно и безосновательно отказал ему в законных выплатах.