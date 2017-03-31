Керівництво АМКУ має піти у відставку за результатами розслідування — А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Результатом розслідування щодо Антимонопольного комітету України повинна бути відставка керівництва. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“В результаті цього розслідування суспільство і ми всі разом вправі вимагати відставки керівництва АМКУ”, — сказав А.Аваков.
Він зазначив, що голова АМКУ зараз у від’їзді, його заступник Сидоренко, яка вела справу ТОВ “Мегаполіс Україна” перебуває “в несподіваному відрядженні”, ще один заступник — у відпустці.
“Я думаю, що ця відпустка для цих людей має бути продовжена”, — заявив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, в Антимонопольному комітеті проводять обшуки за участю ГПУ.