Руководство АМКУ должно уйти в отставку по результатам расследования - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Результатом расследования в отношении Антимонопольного комитета Украины должна быть отставка руководства. Об этом в ходе брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
“В результате этого расследования общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства АМКУ”, — сказал А.Аваков
Он отметил, что глава АМКУ находится в отъезде, его заместитель Сидоренко, которая вела дело ТОВ “Мегаполис Украина” находится “в неожиданной командировке”, еще один зам — в отпуске.
“Я думаю, что этот отпуск для этих людей должен быть продлен”, — заявил А.Аваков.
Как сообщал УНН, в Антимонопольном комитете проводят обыски с участием ГПУ.