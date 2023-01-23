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Керівники СБУ та ГУР провели зустріч: обговорили майбутні спецоперації

Київ • УНН

 • 1049119 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов та очільник Служби безпеки України Василь Малюк обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України. Про це повідомляють СБУ та ГУР МОУ, передає УНН.

Керівники СБУ та ГУР провели зустріч: обговорили майбутні спецоперації

Деталі

«Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7. Разом захищаємо країну, нищимо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя. Сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що її наслідки "будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств".

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Своєю чергою у ГУР за підсумками зустрічі вказали, що "українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути Перемогу".

"Всі українські силові структури єдині у своєму прагненні захистити Україну від збройної агресії та працюють в тісній взаємодії. Зокрема, Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

Зокрема, сьогодні начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог", - ідеться у повідомленні ГУР.

"Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога. Всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території. Тож разом працюємо на Перемогу", - наголосили у ГУР МОУ.

Доповнення

Раніше з'явилася інформації щодо обставин смерті у березні банкіра Дениса Кірєєва. Очільник ГУР Буданов в інтерв'ю заявив, що Денис Кірєєв - "наш співробітник", якого вбили в автівці СБУ.

Інтерв’ю було записане після публікації The Wall Street Journal, а також після заяви радника голови ОП Михайла Подоляка, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.

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