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Руководители СБУ и ГУР провели встречу: обсудили будущие спецоперации

Киев • УНН

 • 1049119 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины. Об этом сообщают СБУ и ГУР МОУ, передает УНН.

Руководители СБУ и ГУР провели встречу: обсудили будущие спецоперации

Детали

«Победа Украины обязательно наступит! Для того, чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь. Сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание», - говорится в сообщении.

Сообщается, что его последствия "будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств".

«Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы», - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В свою очередь в ГУР по итогам встречи указали, что "украинские спецслужбы едины в своем стремлении одержать Победу".

"Все украинские силовые структуры едины в своем стремлении защитить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии. В частности, Главное управление разведки МО Украины и Служба безопасности Украины имеют общее видение относительно мероприятий по обороне страны. Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага.

В частности, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Его результаты уже в ближайшее время увидят украинцы и почувствует враг", - говорится в сообщении ГУР.

"Слухи о якобы недоразумениях между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага. Все украинцы едины в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Поэтому вместе работаем на Победу", - отметили в ГУР МОУ.

Дополнение

Ранее появилась информация об обстоятельствах смерти в марте банкира Дениса Киреева. Глава ГУР Буданов в интервью заявил, что Денис Киреев - "наш сотрудник", которого убили в машине СБУ.

Интервью было записано после публикации The Wall Street Journal, а также после заявления советника главы ОП Михаила Подоляка, что Киреева убили из-за нехватки координации между ГУР и СБУ.

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