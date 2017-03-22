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Керівники фракцій сьогодні обговорять питання зміни складу ЦВК - нардеп

Керівники фракцій сьогодні обговорять питання зміни складу ЦВК - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні ввечері керівники фракцій зберуться на нараду голови ВРУ Андрія Парубія для обговорення питання зміни складу ЦВК. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомила народний депутат України Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Немає ще цієї домовленості (в ВРУ про зміну складу ЦВК - ред.). Спікер збирає нас на нараду ввечері, керівників фракцій",- сказала І.Луценко.

За її словами, питання зміни складу ЦВК піднімалося особисто Президентом України Петром Порошенком під час зустрічі з керівниками фракцій у понеділок.

"(Президент - ред.) повідомив про те, що він підпише узгоджену, коли парламент проголосує, рішення про всіх кандидатура з усіх фракцій, він підпише і погодить це рішення",- сказала І.Луценко.

За її словами Президент закликав не виносити дебати по кандидатурами ЦВК в зал, а вирішити питання на засіданні у спікера.

"На цьому тижні такої домовленості я думаю ми не досягнемо і в планах на четвер таке питання не розглядається",- зазначила І.Луценко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ще не досягла домовленостей щодо зміни складу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УННП.Порошенко запропонував депутатам погодити кандидатури на посади членів ЦВК.

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