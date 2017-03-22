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Руководители фракций сегодня обсудят вопрос изменения состава ЦИК - нардеп

Руководители фракций сегодня обсудят вопрос изменения состава ЦИК - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня вечером руководители фракций соберутся на совещание председателя ВРУ Андрея Парубия для обсуждения вопроса изменения состава ЦИК. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщила народный депутат Украины Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Нет еще такой договоренности (в ВРУ об изменении состава ЦИК - ред.). Спикер собирает нас на совещание вечером, руководителей фракций", - сказала И.Луценко.

По ее словам, вопрос изменения состава ЦИК поднимался лично Президентом Украины Петром Порошенко во время встречи с руководителями фракций в понедельник.

"(Президент - ред.) сообщил о том, что он подпишет согласованное, когда парламент проголосует, решение о всех кандидатурах из всех фракций, он подпишет и согласует это решение", - сказала И.Луценко.

По ее словам Президент призвал не выносить дебаты по кандидатурам ЦИК в зал, а решить вопрос на заседании у спикера.

"На этой неделе такой договоренности я думаю мы не достигнем и в планах на четверг такой вопрос не рассматривается", - отметила И.Луценко.

Напомним, Верховная Рада Украины еще не достигла договоренностей об изменении состава Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНН, П.Порошенко предложил депутатам согласовать кандидатуры на должности членов ЦИК.

Украинские Национальные Новости

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