Руководители фракций сегодня обсудят вопрос изменения состава ЦИК - нардеп

"Нет еще такой договоренности (в ВРУ об изменении состава ЦИК - ред.). Спикер собирает нас на совещание вечером, руководителей фракций", - сказала И.Луценко.

По ее словам, вопрос изменения состава ЦИК поднимался лично Президентом Украины Петром Порошенко во время встречи с руководителями фракций в понедельник.

"(Президент - ред.) сообщил о том, что он подпишет согласованное, когда парламент проголосует, решение о всех кандидатурах из всех фракций, он подпишет и согласует это решение", - сказала И.Луценко.

По ее словам Президент призвал не выносить дебаты по кандидатурам ЦИК в зал, а решить вопрос на заседании у спикера.

"На этой неделе такой договоренности я думаю мы не достигнем и в планах на четверг такой вопрос не рассматривается", - отметила И.Луценко.

Напомним, Верховная Рада Украины еще не достигла договоренностей об изменении состава Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНН, П.Порошенко предложил депутатам согласовать кандидатуры на должности членов ЦИК.