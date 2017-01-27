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Керівника столичного комунального підприємства судитимуть за розтрату бюджетних коштів

Керівника столичного комунального підприємства судитимуть за розтрату бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 9601 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Керівника столичного комунального підприємства судитимуть за розтрату 300 тис грн державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Встановлено, що вказаний посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, закупив для потреб підприємства паливно-мастильні матеріали за безпідставно завищеними цінами, ніж були визначені укладеним договором. Вказаними діями державному бюджету завдано збитки у розмірі понад 300 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України направлено до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

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