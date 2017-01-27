Руководителя столичного коммунального предприятия будут судить за растрату бюджетных средств

Установлено, что указанный чиновник, действуя в интересах третьих лиц, закупил для нужд предприятия горюче-смазочные материалы по безосновательно завышенным ценам, чем те, которые были определены заключенным договором. Указанными действиями государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 300 тыс. грн.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.