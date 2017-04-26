Керівник податкової інспекції на Київщині перебуватиме під домашнім арештом

"25 квітня 2017 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по матеріалах управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ухвалою Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного, що обіймав посаду виконуючого обов’язки начальника однієї з об’єднаних державних податкових інспекцій на Київщині, застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, із зобов’язанням носити електронний засіб контролю", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, зазначену посадову особу відсторонено від займаної посади строком на 2 місяці.

Як повідомляв УНН 25 квітня, податківцю на Київщині повідомлено про підозру щодо незаконного кредиту на 37 млн грн.