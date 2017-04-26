Руководитель налоговой инспекции в Киевской области будет находиться под домашним арестом

"25 апреля 2017 года в рамках досудебного расследования уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киевской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), постановлением Печерского районного суда г. Киева к подозреваемому, занимавшему должность исполняющего обязанности начальника одной из объединенных государственных налоговых инспекций Киевской области, применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства, с обязательством носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Кроме этого, указанное должностное лицо отстранено от занимаемой должности сроком на 2 месяца.

Как сообщал УНН 25 апреля, налоговику в Киевской области сообщено о подозрении относительно незаконного кредита на 37 млн грн.