Керівника КП "Кіровгеологія" судитимуть за розтрату 19,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прокуратура направила до Печерського райсуду столиці обвинувальний акт стосовно керівника казенного підприємства “Кіровгеологія”, якого викрили у розтраті 19, 5 мільйонів гривень та службовому підробленні. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Так, у період 2012-2014 років керівник КП “Кіровгеологія” підписав договори та забезпечив відображення в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей про розроблення двома підприємствами із ознаками “фіктивності” геолого—тематичної продукції, необхідної для отримання надрокористувачами дозволів.
Але фактично, за інформацією прес-служби, вказані роботи виконано експертною комісією КП “Кіровгеологія”, яку було створено наказами за підписом цього ж керівника державного підприємства.
У той же час за розпорядженням керівника “Кіровгеології” майже 19,5 млн грн були безпідставно перераховані на рахунки “фіктивних” підприємств.
Дії посадовця кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Крім того, прокурором у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування обвинуваченим збитків, завданих корупційним злочином.
Як повідомляв УНН, службовців Нацполіції викрили у привласненні майже 10 млн грн.