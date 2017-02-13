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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководителя КП "Кировгеология" будут судить за растрату 19,5 млн. грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Прокуратура направила в Печерский райсуд столицы обвинительный акт в отношении руководителя казенного предприятия "Кировгеология", которого уличили в растрате 19,5 млн. гривен и служебном подлоге. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Руководителя КП "Кировгеология" будут судить за растрату 19,5 млн. грн

Так, в период 2012-2014 годов руководитель КП "Кировгеология" подписал договоры и обеспечил отражение в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности заведомо ложных сведений о разработке двумя предприятиями с признаками «фиктивности» геолого-тематической продукции, необходимой для получения недропользователями разрешений.

Фактически, по информации пресс-службы, указанные работы выполнены экспертной комиссией КП "Кировгеология", которая была создана приказами за подписью того же руководителя государственного предприятия.

В то же время по распоряжению руководителя "Кировгеология" почти 19,5 млн. грн были безосновательно перечислены на счета "фиктивных" предприятий.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, прокурором в уголовном производстве заявлен гражданский иск о возмещении обвиняемым ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

Как сообщал УНН, служащих Нацполиции уличили в присвоении почти 10 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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