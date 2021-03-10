Керівник Укрзалізниці Жмак готовий свідчити на ТСК під поліграфом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Керівник “Укрзалізниці” Володимир Жмак готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії і свідчити про ситуацію в держкомпанії під поліграфом. Про це він повідомив на прес-конференції в Києві, передає УНН.
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“Ми (правління УЗ — ред.) готові всі прийти на поліграф і розказати інформацію яку від нас хоче отримати ТСК”, — заявив Жмак.
Доповнення
Тимчасова слідча комісія створена у ВР наприкінці січня для оцінки катастрофічної ситуації в “Укрзалізниці”. Народні депутати заслухали ситуацію від міністра інфраструктури Владислава Криклія та членів Наглядової Ради, на наступних засіданнях планується заслухати правління “УЗ”, зокрема Жмака .
Жмак був призначений керівником “УЗ” у серпні 2020 року.