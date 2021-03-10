Керівник Укрзалізниці Жмак готовий свідчити на ТСК під поліграфом

Цитата

“Ми (правління УЗ — ред.) готові всі прийти на поліграф і розказати інформацію яку від нас хоче отримати ТСК”, — заявив Жмак.

Доповнення

Тимчасова слідча комісія створена у ВР наприкінці січня для оцінки катастрофічної ситуації в “Укрзалізниці”. Народні депутати заслухали ситуацію від міністра інфраструктури Владислава Криклія та членів Наглядової Ради, на наступних засіданнях планується заслухати правління “УЗ”, зокрема Жмака .

Жмак був призначений керівником “УЗ” у серпні 2020 року.