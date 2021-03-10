Руководитель Укрзализныци Жмак готов свидетельствовать в ВСК под полиграфом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак готов прийти на заседание Временной следственной комиссии и свидетельствовать о ситуации в госкомпании под полиграфом. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
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“Мы (правление УЗ — ред.) готовы все прийти на полиграф и рассказать информацию которую от нас хочет получить ВСК”, — заявил Жмак.
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Временная следственная комиссия создана в ВР в конце января для оценки катастрофической ситуации в “Укрзализныце”. Народные депутаты заслушали ситуацию от министра инфраструктуры Владислава Криклия и членов Наблюдательного Совета, на следующих заседаниях планируется заслушать правления “УЗ”, в частности Жмака.
Жмак был назначен руководителем “УЗ” в августе 2020 года.