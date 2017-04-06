Керівник розслідування Конгресу США щодо Росії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Девін Нуньєс, який керує розслідуванням про можливе втручання Росії у нещодавні американські вибори, подав заяву про тимчасове усунення із посади, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що це сталося у зв'язку із розслідуванням, відкритим проти нього комітетом Конгресу з питань етики.
Так, комітет розслідує звинувачення у тому, що республіканець Д.Нуньєс розкрив дані розвідки, які мали гриф таємниці.
Сам Д.Нуньєс називає звинувачення проти себе "цілковито хибними" і "політично вмотивованими".
Він заявив, що ухвалив рішення про відставку після того, як "кілька лівих груп активістів подали звинувачення проти мене до комітету Конгресу з етики".
При цьому він поки що продовжить виконувати обов'язки голови комітету Конгресу США із розвідки.
Як повідомляв УНН, колишній віце-президент США Дік Чейні заявив, що ймовірне втручання Росії у вибори може розцінюватися як “акт агресії”.