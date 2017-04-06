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Керівник розслідування Конгресу США щодо Росії подав у відставку

Керівник розслідування Конгресу США щодо Росії подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Девін Нуньєс, який керує розслідуванням про можливе втручання Росії у ‎нещодавні американські вибори, подав заяву про тимчасове усунення із посади, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що це сталося у зв'язку із розслідуванням, відкритим проти нього комітетом Конгресу ‎з питань етики.‎

Так, комітет розслідує звинувачення у тому, що республіканець Д.Нуньєс розкрив дані ‎розвідки, які мали гриф таємниці.‎

Сам Д.Нуньєс називає звинувачення проти себе "цілковито хибними" і "політично ‎вмотивованими".‎

Він заявив, що ухвалив рішення про відставку після того, як "кілька лівих груп ‎активістів подали звинувачення проти мене до комітету Конгресу з етики".‎

При цьому він поки що продовжить виконувати обов'язки голови комітету Конгресу США із ‎розвідки.‎

Як повідомляв УНН, колишній віце-президент США Дік Чейні заявив, що ймовірне втручання Росії у вибори може розцінюватися як “акт агресії”.

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