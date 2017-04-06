Руководитель расследования Конгресса США по России подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Девин Нуньес, который руководит расследованием о возможном вмешательстве России в недавние американские выборы, подал заявление о временном отстранении от должности, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сообщается, что это произошло в связи с расследованием, открытым против него комитетом Конгресса по вопросам этики.
Так, комитет расследует обвинения в том, что республиканец Д.Нуньес раскрыл данные разведки, которые имели гриф тайны.
Сам Д.Нуньес называет обвинения против себя "полностью ложными" и "политически мотивированными".
Он заявил, что принял решение об отставке после того, как "несколько левых групп активистов подали обвинения против меня в комитет Конгресса по этике".
При этом он пока продолжит исполнять обязанности председателя комитета Конгресса США по разведке.
Как сообщал УНН, бывший вице-президент США Дик Чейни заявил, что возможное вмешательство России в выборы может расцениваться как "акт агрессии" .