Керівник райвідділу виконавчої служби Київщини вимагав 35 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура міста Києва затримала на хабарі начальника одного з районних відділень Державної виконавчої служби України у Київській області та посередника, яким виявився колишній керівник цього ж районного ВДВС, передає УНН з посиланням прес-службу прокуратури Києва.
У прес-службі столичної прокуратури поінформували, що чинний посадовець виконавчої служби вимагав 35 тис. грн від громадянина за закриття виконавчого провадження та ненакладання арешту на його нерухомість. У відомстві додали, що до своєї злочинної діяльності він залучив колишнього колегу, через якого громадянин мав передати обумовлені кошти.
Після отримання всієї суми хабара, поінформували у прокуратурі, обидва зловмисника були затримані за підозрою у вчиненні корупційного злочину.
“Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії”, — уточнили у прес-службі.
Наразі, за інформацією столичної прокуратури, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, столична прокуратура затримала на хабарі голову комісії Київоблради.