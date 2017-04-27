Руководитель райотдела исполнительной службы Киевской области требовал 35 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура города Киева задержала на взятке начальника одного из районных отделений Государственной исполнительной службы Украины в Киевской области и посредника, которым оказался бывший руководитель этого же районного ОГИС, передает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Киева.
В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что действующий чиновник исполнительной службы требовал 35 тыс. грн от гражданина за закрытие исполнительного производства и неналожение ареста на его недвижимость. В ведомстве добавили, что к своей преступной деятельности он привлек бывшего коллегу, через которого гражданин должен был передать обусловлены средства.
После получения всей суммы взятки, сообщили в прокуратуре, оба злоумышленника были задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления.
“Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия”, — уточнили в пресс-службе.
Сейчас, по информации столичной прокуратуры, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания им меры пресечения.
Как сообщал УНН, столичная прокуратура задержала на взятке председателя комиссии Киевоблсовета.