Керівник НАЗК не готова до роботи на цій посаді - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції не готова до роботи на цій посаді. Про це під час години запитань до уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“На превеликий жаль, і я це говорю абсолютно об’єктивно, керівник НАЗК професійно не готовий до цієї роботи. Тому вони цю роботу за рік завалили і не зробили модернізацію”, — додав очільник уряду.
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За його словами, уряд виділяв кошти на модернізацію системи електронного декларування, але робота не зроблена.
Також В.Гройсман зазначив, що зарплата у керівника НАЗК перевищує 100 тис. грн, до того ж, як виявилося, є ще й премії в розмірі 200 тис. грн.
“За ці гроші треба не просто працювати 24 години на добу, а треба працювати так, щоб система працювала як найкращий годинник”, — наголосив Прем’єр-міністр.
В.Гройсман вважає, що мають бути ухвалені зміни до законодавства щодо роботи НАЗК.
“Очевидно, що законодавство потребує змін. Я вірю у те, що в рамках українського парламенту і в рамках коаліції буде знайдено рішення, і в наступний пленарний тиждень воно буде проголосоване”, — сказав В.Гройсман.