Руководитель НАПК не готова к работе на этой должности - В.Гройсман

"К большому сожалению, и я это говорю абсолютно объективно, руководитель НАПК профессионально не готов к этой работе. Поэтому они эту работу за год завалили и не сделали модернизацию", - добавил глава правительства.

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По его словам, правительство выделяло средства на модернизацию системы электронного декларирования, но работа не сделана.

Также В.Гройсман отметил, что зарплата у руководителя НАПК превышает 100 тыс. грн, к тому же, как оказалось, есть еще и премии в размере 200 тыс. грн.

"За эти деньги надо не просто работать 24 часа в сутки, а надо работать так, чтобы система работала как лучшие часы", - подчеркнул Премьер-министр.

В.Гройсман считает, что должны быть приняты изменения в законодательство о работе НАПК.

"Очевидно, что законодательство требует изменений. Я верю в то, что в рамках украинского парламента и в рамках коалиции будет найдено решение, и на следующей пленарной неделе он будет проголосован", - сказал В.Гройсман.