Руководитель НАПК не готова к работе на этой должности - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46654 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118031 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117428 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113064 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104632 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103658 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154460 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Руководитель НАПК не готова к работе на этой должности - В.Гройсман

Руководитель НАПК не готова к работе на этой должности - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11279 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не готова к работе в этой должности. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"К большому сожалению, и я это говорю абсолютно объективно, руководитель НАПК профессионально не готов к этой работе. Поэтому они эту работу за год завалили и не сделали модернизацию", - добавил глава правительства.

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По его словам, правительство выделяло средства на модернизацию системы электронного декларирования, но работа не сделана.

Также В.Гройсман отметил, что зарплата у руководителя НАПК превышает 100 тыс. грн, к тому же, как оказалось, есть еще и премии в размере 200 тыс. грн.

"За эти деньги надо не просто работать 24 часа в сутки, а надо работать так, чтобы система работала как лучшие часы", - подчеркнул Премьер-министр.

В.Гройсман считает, что должны быть приняты изменения в законодательство о работе НАПК.

"Очевидно, что законодательство требует изменений. Я верю в то, что в рамках украинского парламента и в рамках коалиции будет найдено решение, и на следующей пленарной неделе он будет проголосован", - сказал В.Гройсман.

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