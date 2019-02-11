Керівник автодору Луганщини обіцяв посприяти будівництву сервісу за хабар

В ході розслідування встановили, що у вересні минулого року посадовець одержав 4 тис. грн хабаря за сприяння у підготовці та оформленні технічних умов на виконання робіт із влаштування об'єкта сервісу на автомобільній дорозі державного значення.

Начальнику відділу Служби автомобільних доріг в Луганській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше УНН повідомляв, що колишнього інженера Служби автомобільних доріг у Житомирській області підозрюють у привласненні майже 425 тис. грн під час ремонтних робіт у чотирьох селах Малинського району.