Руководитель автодора Луганской области обещал посодействовать строительству сервиса за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Луганской области разоблачили на взятке руководителя одного из отделов местной Службы автомобильных дорог, который обещал посодействовать строительству сервиса на государственной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.
В ходе расследования установили, что в сентябре прошлого года чиновник получил 4 тыс. Грн взятки за содействие в подготовке и оформлении технических условий на выполнение работ по устройству объекта сервиса на автомобильной дороге государственного значения.
Начальнику отдела Службы автомобильных дорог в Луганской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее УНН сообщал, что бывшего инженера Службы автомобильных дорог в Житомирской области подозревают в присвоении почти 425 тыс. грн во время ремонтных работ в четырех селах Малинского района.