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Керченську переправу тимчасово закрили після удару по порому в порту "Кавказ"

Керченську переправу тимчасово закрили після удару по порому в порту "Кавказ"

Київ • УНН

 • 13999 перегляди

Керченська поромна переправа тимчасово не працює через атаку на пором у порту "Кавказ". Внаслідок удару судно з 30 цистернами палива затонуло, 17 осіб врятовано, двох шукають.

Керченська поромна переправа, що з'єднує Крим і краснодарський край рф, не працюватиме, поки ліквідуються наслідки атаки в порту "Кавказ", повідомила пресслужба мінтрансу рф, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, переправу закрили для усунення наслідків удару.

Керченська поромна переправа на період усунення наслідків українського удару по порому в порту "Кавказ" тимчасово не функціонує

- йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Напередодні влада краснодарського краю повідомила про атаку на пором із 30 цистернами палива. У результаті судно затонуло, 17 осіб врятовано, ще двох шукають.

Оперативний штаб Краснодарського краю рф повідомляв, що залізничний пором з паливом, який постраждав від українського удару в порту "Кавказ", затонув. 

23 серпня у ВМС України офіційно підтвердили знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю рф.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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