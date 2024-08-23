Керченську переправу тимчасово закрили після удару по порому в порту "Кавказ"
Київ • УНН
Керченська поромна переправа тимчасово не працює через атаку на пором у порту "Кавказ". Внаслідок удару судно з 30 цистернами палива затонуло, 17 осіб врятовано, двох шукають.
Керченська поромна переправа, що з'єднує Крим і краснодарський край рф, не працюватиме, поки ліквідуються наслідки атаки в порту "Кавказ", повідомила пресслужба мінтрансу рф, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як зазначається, переправу закрили для усунення наслідків удару.
Керченська поромна переправа на період усунення наслідків українського удару по порому в порту "Кавказ" тимчасово не функціонує
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Напередодні влада краснодарського краю повідомила про атаку на пором із 30 цистернами палива. У результаті судно затонуло, 17 осіб врятовано, ще двох шукають.
Оперативний штаб Краснодарського краю рф повідомляв, що залізничний пором з паливом, який постраждав від українського удару в порту "Кавказ", затонув.
23 серпня у ВМС України офіційно підтвердили знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю рф.