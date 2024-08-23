Керченскую переправу временно закрыли после удара по парому в порту "Кавказ"

Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и краснодарский край рф, не будет работать, пока ликвидируются последствия атаки в порту "Кавказ", сообщила пресс-служба минтранса рф, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, переправу закрыли для устранения последствий удара.

Керченская паромная переправа на период устранения последствий украинского удара по парому в порту "Кавказ" временно не функционирует - говорится в сообщении.

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Накануне власти краснодарского края сообщили об атаке на паром с 30 цистернами топлива. В результате судно затонуло, 17 человек спасены, еще двоих ищут.

Оперативный штаб краснодарского края рф сообщал, что железнодорожный паром с топливом, пострадавший от украинского удара в порту "Кавказ", затонул.



23 августа в ВМС Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" краснодарского края рф.

