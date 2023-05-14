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Кенійський "культ голоду": кількість загиблих в ході розслідування справи проповідника зросла до 201 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Кількість загиблих серед тих, хто був послідовниками християнського культу і вірив, що потрапить на небеса, якщо вб'є себе голодом, зросла до 201 особи. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Регіональний урядовець повідомив, що в кенійському лісі Шакахола в суботу виявили ще 22 тіла. Так, загальна кількість загиблих від проповідування пастором "культу голоду" сягнула 201 людини.

"Наша команда судово-медичних експертів змогла ексгумувати 22 тіла. Ми не можемо повідомити про жодного врятованого", – сказала журналістам регіональний комісар Рода Онянча в лісі Шакахола, де тривають пошуки.

За її словами, також було затримано ще одного підозрюваного у справі. Таким чином загальна кількість затриманих досягла 26 осіб. Зазначається, що у п'ятницю було також знайдено 29 тіл, у тому числі 12 дітей.

У середу кенійський суд відмовив у звільненні під заставу Полу Маккензі, якого звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам морити голодом своїх дітей і себе, щоб вони могли потрапити на небеса до кінця світу.

Нагадаємо

Наразі проповідник Пол Маккензі Нтенге, який закликав людей голодувати до смерті, перебуває під вартою в очікуванні суду.

Поліція заарештувала Маккензі 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, за припущеннями, померлих від голоду. Місцеві ЗМІ, посилаючись на джерела в поліції, повідомили, що, на час перебування під вартою Маккензі відмовився їсти та пити.

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