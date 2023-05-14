Кенийский "культ голода": количество погибших в ходе расследования дела проповедника возросло до 201 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Количество погибших среди тех, кто был последователями христианского культа и верил, что попадет на небеса, если убьет себя голодом, возросло до 201 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Региональный чиновник сообщил, что в кенийском лесу Шакахола в субботу обнаружили ещё 22 тела. Так, общее количество погибших от проповедования пастором "культа голода" достигло 201 человека.
"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела. Мы не можем сообщить ни об одном спасенном", – сказала журналистам региональный комиссар Рода Онянча в лесу Шакахола, где продолжаются поиски.
По ее словам, также был задержан еще один подозреваемый по делу. Таким образом общее количество задержанных достигло 26 человек. Отмечается, что в пятницу было также найдено 29 тел, в том числе 12 детей.
В среду кенийский суд отказал в освобождении под залог Полу Маккензи, которого обвиняют в том, что он приказал своим последователям морить голодом своих детей и себя, чтобы они могли попасть на небеса до конца света.
Напомним
В настоящее время проповедник Пол Маккензи Нтенге, призывавший людей голодать до смерти, находится под стражей в ожидании суда.
Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, по предположениям, умерших от голода. Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что, на время пребывания под стражей Маккензи отказался есть и пить.