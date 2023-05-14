Кенийский "культ голода": количество погибших в ходе расследования дела проповедника возросло до 201 человека

Детали

Региональный чиновник сообщил, что в кенийском лесу Шакахола в субботу обнаружили ещё 22 тела. Так, общее количество погибших от проповедования пастором "культа голода" достигло 201 человека.

"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела. Мы не можем сообщить ни об одном спасенном", – сказала журналистам региональный комиссар Рода Онянча в лесу Шакахола, где продолжаются поиски.

По ее словам, также был задержан еще один подозреваемый по делу. Таким образом общее количество задержанных достигло 26 человек. Отмечается, что в пятницу было также найдено 29 тел, в том числе 12 детей.

В среду кенийский суд отказал в освобождении под залог Полу Маккензи, которого обвиняют в том, что он приказал своим последователям морить голодом своих детей и себя, чтобы они могли попасть на небеса до конца света.

Напомним

В настоящее время проповедник Пол Маккензи Нтенге, призывавший людей голодать до смерти, находится под стражей в ожидании суда.

Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, по предположениям, умерших от голода. Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что, на время пребывания под стражей Маккензи отказался есть и пить.