Кенія зацікавлена в імпорті української агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кенія готова закріпити за Україною статус стратегічного постачальника агропродукції. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.
"Кенія зацікавлена в імпорті великих об'ємів української кукурудзи, продуктів харчування, простого переробного обладнання, фармацевтичних продуктів та обладнання для енергетичного машинобудування", - повідомила віце-голова Мінекономрозвитку.
З її слів, наразі продовжується робота з ринком Кенії після торговельної місії.
"Сьогодні з Ганною Гопко на зустрічі з делегацією парламентарів Кенії: Мері Емаасе, віце-головою парламентського комітету з питань бюджету та асигнувань обговорили перспективи збільшення торгівлі між нашими країнами. Кенійська делегація підтвердила готовність імпортувати 450 тис. тонн кукурудзи з України безмитно за допомогою механізмів держаних закупівель", - додала Н.Микольська.
Вона також зазначила, що голова кенійської делегації порушить у парламенті питання виділення квот на безмитний імпорт української аграрної продукції.
Нагадаємо, міністр Т.Кутовий повідомив, що Україна налагодить економічне співробітництво з Іраном.