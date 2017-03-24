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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122189 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:39 • 132246 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126102 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции

Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции

Киев  •  УНН

 • 14801 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кения готова закрепить за Украиной статус стратегического поставщика агропродукции. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская, передает УНН.

"Кения заинтересована в импорте больших объемов украинской кукурузы, продуктов питания, простого перерабатывающего оборудования, фармацевтических продуктов и оборудования для энергетического машиностроения", - сообщила вице-глава Минэкономразвития.

По ее словам, в настоящее время продолжается работа с рынком Кении после торговой миссии.

"Сегодня с Анной Гопко на встрече с делегацией парламентариев Кении Мэри Емаасе, вице-председателем парламентского комитета по вопросам бюджета и ассигнований обсудили перспективы увеличения торговли между нашими странами. Кенийская делегация подтвердила готовность импортировать 450 тыс. тонн кукурузы из Украины беспошлинно с помощью механизмов государственных закупок", - добавила Н.Никольськая.

Она также отметила, что глава кенийской делегации поднимет в парламенте вопрос о выделении квот на беспошлинный импорт украинской аграрной продукции.

Напомним, министр Т.Кутовой сообщил, что Украина наладит экономическое сотрудничество с Ираном.

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