Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции

"Кения заинтересована в импорте больших объемов украинской кукурузы, продуктов питания, простого перерабатывающего оборудования, фармацевтических продуктов и оборудования для энергетического машиностроения", - сообщила вице-глава Минэкономразвития.

По ее словам, в настоящее время продолжается работа с рынком Кении после торговой миссии.

"Сегодня с Анной Гопко на встрече с делегацией парламентариев Кении Мэри Емаасе, вице-председателем парламентского комитета по вопросам бюджета и ассигнований обсудили перспективы увеличения торговли между нашими странами. Кенийская делегация подтвердила готовность импортировать 450 тыс. тонн кукурузы из Украины беспошлинно с помощью механизмов государственных закупок", - добавила Н.Никольськая.

Она также отметила, что глава кенийской делегации поднимет в парламенте вопрос о выделении квот на беспошлинный импорт украинской аграрной продукции.

Напомним, министр Т.Кутовой сообщил, что Украина наладит экономическое сотрудничество с Ираном.