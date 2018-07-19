КДКП повинна рекомендувати Раді прокурорів звільнити Холодницького – НАБУ

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник направив до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок одного з членів комісії, який вважає, що слід обмежитися доганою для керівника САП Назара Холодницького. У Бюро вважають, що КДКП має ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення керівника САП Назара Холодницького, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

"16 липня 2018 року Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник скерував до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – КДКП) заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою попри підтверджені достатні підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - зазначається у повідомленні.

У листі, частину тексту якого наводить Бюро, вказано, що "оскільки у висновку члена КДКП констатовано неодноразове вчинення Назаром Холодницьким саме грубих порушень, то наявні усі передбачені законом підстави для прийняття Комісією рішення про неможливість його перебування на посаді прокурора, що тягне за собою припинення його повноважень як прокурора та, як наслідок, припинення повноважень на адміністративній посаді – Заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

НАБУ переконане, підтверджені висновком КДКП неодноразові грубі порушення Назара Холодницького є достатніми законними підставами для прийняття рішення про неможливість перебування його на посаді прокурора, а відтак і припинення повноважень на адміністративній посаді – заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до ч.3 ст.51, ч.2 ст.41 Закону "Про прокуратуру".

"Національне бюро вважає, що у даному випадку КДКП може і має ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення керівника САП", - резюмували у НАБУ.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що 24 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури залишить керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на його посаді.

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