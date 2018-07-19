КДКП должна рекомендовать Раде прокуроров уволить Холодницкого - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров возражения на заключение одного из членов комиссии, который считает, что следует ограничиться выговором для руководителя САП Назара Холодницкого. В Бюро полагают, что КДКП должна инициировать перед Радой прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП Назара Холодницкого, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"16 июля 2018 Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник направил в Квалификационно-дисциплинарною комиссию прокуроров (далее - КДКП) возражения на вывод ее члена, который рекомендует ограничиться выговором несмотря подтверждены достаточные основания для увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры", - отмечается в сообщении.
В письме, часть текста которого приводит Бюро, указано, что "поскольку в заключении члена КДКП констатировано неоднократное совершение Назаром Холодницким именно грубых нарушений, то имеются все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора, что влечет за собой прекращение его полномочий как прокурора и, как следствие, прекращение полномочий в административной должности - заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
НАБУ убеждено, подтвержденные заключением КДКП неоднократные грубые нарушения Назара Холодницкого есть достаточными законными основаниями для принятия решения о невозможности пребывания его в должности прокурора, а затем и прекращение полномочий на административной должности - заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ч.3 ст .51, ч.2 ст.41 Закона "О прокуратуре".
"Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должня инициировать перед Радой прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП", - резюмировали в НАБУ.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что 24 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры оставит в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого на его посту.