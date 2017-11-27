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КДБ Білорусі офіційно звинуватив журналіста Шаройка у шпигунстві

КДБ Білорусі офіційно звинуватив журналіста Шаройка у шпигунстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українському журналісту Павлу Шаройку, затриманому в Білорусі 25 жовтня, висунули звинувачення за статтею “шпигунство”. Про це повідомив агентству БелаПАН офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин, передає УНН.

Як зазначає видання, Павла Шаройка КДБ Білорусі вважає винним у “створенні агентурної мережі” в Білорусі, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, за якою йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Раніше у КДБ Білорусі заявили, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об'єкти Росії в республіці.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.

Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.

Українські Національні Новини

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