КДБ Білорусі офіційно звинуватив журналіста Шаройка у шпигунстві

Як зазначає видання, Павла Шаройка КДБ Білорусі вважає винним у “створенні агентурної мережі” в Білорусі, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, за якою йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Раніше у КДБ Білорусі заявили, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об'єкти Росії в республіці.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.

Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.